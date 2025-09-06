- Дата публикации
Первая африканская сборная оформила выход на чемпионат мира-2026 по футболу
Сборная Марокко стала 17-м участником грядущего Мундиаля.
Сборная Марокко первой из африканских команд обеспечила себе выход на чемпионат мира-2026 по футболу.
Накануне марокканцы дома разгромили Нигер (5:0), одержав свою шестую победу в шести матчах квалификации.
Благодаря этому подопечные Валида Реграги с 18 очками стали недосягаемыми для соперников в группе E, досрочно забронировав за собой первое место.
Отметим, что сборная Марокко стала уже 17-м участником грядущего ЧМ-2026.
Добавим, что на предыдущем чемпионате мира-2022 марокканцы стали первой в истории африканской сборной, которая дошла до полуфинала на Мундиалях.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.