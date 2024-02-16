Первая медаль после травмы: Билодид завоевала "бронзу" на турнире Grand Slam в Баку

Сборная Украины по дзюдо завоевала первую медаль на турнире серии Grand Slam, который проходит в столице Азербайджана Баку. "Бронзу" выборола Дарья Билодид.

23-летняя украинская дзюдоистка завоевала медаль в весовой категории до 57 килограммов.

Белодид начала соревнования победами над Марией Эскано из Гуама и финкой Пихлой Салонен. В четвертьфинале Дарья уступила двукратной чемпионке мира Кристи Дегучи из Канады.

Украинка получила возможность побороться за "бронзу" в утешительных схватках. Там Билодид одолела Майсу Пардаеву из Туркменистана, а затем в "бронзовом" финале приемом на иппон победила нидерландку Джули Бюрскенс.

Отметим, что для Дарьи это были первые соревнования после длительной паузы, она не выступала полгода из-за травмы спины.

В целом для Билодид это восьмая награда на турнирах серии Grand Slam и вторая после перехода в весовую категорию до 57 кг. Суммарно в активе украинки четыре "золота", одно "серебро" и три "бронзы".

Напомним, ранее Дарья выступала в весовой категории до 48 кг, где завоевала "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио.

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