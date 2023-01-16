Первая медаль за три года: Харлан поднялась на пьедестал Гран-при по фехтованию

Для Ольги это 26-я в карьере награда на турнирах серии Гран-при Международной федерации фехтования.

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую награду на этапе Гран-при по фехтованию в Тунисе.

В основную сетку соревнований 32-летняя украинка пробилась, одержав победы во всех шести квалификационных поединках.

В 1/8 финала Харлан выбила из турнира лидерку мирового рейтинга, действующую вице-чемпионку мира и чемпионку Европы – экс-россиянку Анну Башту, ныне представляющую Азербайджан. Схватка завершилась со счетом 15:8 в пользу нашей соотечественницы.

В четвертьфинале Ольга одолела действующую бронзовую призерку чемпионата Европы, француженку Сару Бальцер. Украинка уступала со счетом 9:13, но оформила камбэк и вырвала победу – 15:14.

В полуфинале турнира Харлан в напряженной борьбе проиграла испанке Лусии Мартин-Португес, которая занимает четвертое место в рейтинге FIE. Поединок закончился со счетом 15:14, судьи просматривали видеоповтор решающего укола перед тем, как отдать победу испанке.

Несмотря на поражение, выход в полуфинал гарантировал украинской саблистке бронзовую медаль. Для Харлан это первая награда на уровне Гран-при с января 2020 года, когда она победила на соревнованиях в Монреале.

Для Ольги это 26-я в карьере медаль на турнирах серии Гран-при Международной федерации фехтования (FIE).

Харлан – шестикратная чемпионка мира (четыре "золота" в индивидуальном первенстве, два – в командном) и восьмикратная чемпионка Европы (шесть золотых наград в личных соревнованиях и две – в командных).

Также Ольга выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она стала олимпийской чемпионкой (2008 год) и серебряной призеркой (2016) в командной сабле, а также завоевала две "бронзы" в личных соревнованиях (2012, 2016).

Напомним, в мае 2022 года Харлан вернулась к выступлениям после паузы в карьере, взятой после Олимпиады-2020. На играх в Токио украинская саблистка сенсационно прекратила борьбу в первом раунде.

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