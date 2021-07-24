Первая медаль Украины на Олимпиаде-2020: как в Токио награждали Дарью Билодид

Первая медаль Украины на Олимпиаде-2020: как в Токио награждали Дарью Билодид

Наша 20-летняя дзюдоистка переписала историю.

На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялась церемония награждения дзюдоисток в весовой категории до 48 кг, где украинка Дарья Билодид добыла "бронзу".

20-летняя спортсменка принесла Украине первую медаль на Играх в Токио. Также это первая медаль Билодид на Олимпийских играх. Кроме того, Дарья переписала историю. Ее "бронза" - первая украинская мадаль в женском дзюдо на Олимпиадах.

Вашему вниманию яркие фото с церемонии награждения Дарьи.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

После завоевания "бронзы" украинская спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.

Билодид призналась, что после поражения в полуфинале "настроение было на нуле", но мама помогла ей собраться на решающую схватку за "бронзу". Нашу первую медалистку в Токио уже поздравил президент страны Владимир Зеленский.

Украина выиграла первую медаль на Олимпийских играх-2020

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.

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