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Первая отставка сезона: клуб УПЛ расстался со своим тренером

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Первая отставка сезона: клуб УПЛ расстался со своим тренером

ФК Рух

Имя нового наставника объявят в ближайшее время.

Львовский "Рух" расстался со своим главным тренером Иваном Федыком.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 34-летнему специалисту было предложено продолжить работу в структуре клуба уже в другой должности. Тренер свое решение пока не озвучил, сообщается на официальном сайте "Руха".

Федык возглавлял команду на протяжении 414 дней. Во главе коллектива он провел 40 матчей, в которых его подопечные одержали 12 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

  • Федык возглавлял "Рух" с 2020 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла в украинскую Премьер-лигу (УПЛ).
  • В первый сезон в высшем дивизионе страны "Рух" финишировал на 10-м месте.
  • После двух стартовых туров новой кампании львовская команда очков не набрала и идет 14-й в турнирной таблице УПЛ.
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