Первая победа Белодид в новом весе: украинцы удачно стартовали на этапе Кубка Европы по дзюдо в Риге

Украинские дзюдоисты завоевали медали на старте этапа Кубка Европы по дзюдо в Риге. На счету "сине-желтых" три золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Сборная Украины по дзюдо завоевала семь медалей в первый день соревнования на этапе Кубка Европы в Риге и возглавила медальный зачет.

Чемпионами соревнований в столице Латвии стали Дарья Билодид (весовая категория до 57 кг), Анастасия Антипина (до 63 кг) и Артем Хомула (до 73 кг).

Это первая медаль Белодид в новой весовой категории. Отметим, что для двукратной чемпионки мира Билодида (на снимке) эта награда стала первой после "бронзы" на Олимпийских играх в Токио.

"Серебро" кубка Европы завоевал Денис Тупицкий (до 60 кг). Бронзовые медали выиграли Бекирбек Моргоев (до 60 кг), Кирилл Самотуг (до 60 кг) и Станислав Семков (до 66 кг).

Этап Кубка Европы в Риге завершится завтра, 7 августа.

Напомним, что украинские легкоатлеты завоевали четыре медали на соревнованиях в Италии.

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