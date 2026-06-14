Первая победа на Мундиалях за 36 лет: Шотландия одолела Гаити в матче ЧМ-2026

Гаити — Шотландия / © Associated Press

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Сборная Шотландии одолела команду Гаити в матче первого тура группы C чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо завершился со счетом 0:1 .

Шотландцы могли открывать счет на 17-й минуте встречи, но после удара Скотта Мактоминея мяч попал в штангу.

На 28-й минуте "Тартановая армия" таки вышла вперед — Че Адамс пробил в голкипера гаитян, но Джон Макгинн успешно сыграл на добивании, отправив мяч в ворота.

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Гаити — Шотландия / © Associated Press

Гаити — Шотландия / © Associated Press

Для Шотландии это был первый матч на чемпионате мира с 1998 года. "Тартановая армия" выиграла поединок Мундиаля впервые за 36 лет — до этого последняя победа была над Швецией (2:1) в групповом этапе ЧМ-1990.

В целом для шотландцев это девятый в истории чемпионат мира по футболу (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, 2026).

Гаити — Шотландия / © Associated Press

Сборная Гаити принимает участие в чемпионате мира по футболу во второй раз в истории. Впервые гаитяне играли на Мундиале в 1974 году и тогда проиграли все три матча, заняв последнее место в группе с Италией, Польшей и Аргентиной.

В другом матче стартового тура группы C сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко — 1:1.

Во втором туре шотландцы посоревнуются с Марокко, а гаитяне сыграют с Бразилией. Оба матча состоятся 20 июня.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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