Первая победа Петракова: сборная Украины одолела Финляндию в сверхважном матче отбора ЧМ-2022

Голы Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука принесли "сине-желтым" жизненно необходимые три очка.

Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче 7-го тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года. Поединок на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки закончился со счетом 2:1 в пользу "сине-желтых".

Команды начали встречу в высоком темпе. Уже на третьей минуте финны создали опасный момент - после заблокированного удара от Пукки воротам Андрея Пятова угрожал Робин Лод, но украинский вратарь в прекрасном прыжке спас свою команду. Отметим, что для Пятова это был юбилейный, 100-й поединок за национальную сборную.

На мощный старт от хозяев подопечные Александра Петракова ответили результативной атакой. На четвертой минуте Андрей Ярмоленко из-за пределов штрафной правой ногой закрутил мяч в нижний угол ворот Лукаса Градецки.

На 15-й минуте "сине-желтые" организовали хорошую возможность, чтобы удвоить счет. Яремчук мог отмечаться голом, но из пределов штрафной отправил мяч рядом с дальней штангой.

Тем не менее, финская команда не растерялась и на 29-й минуте сумела отыграться. Пятов выполнил удивительный сейв, отбив удар головой Йоэля Похьянпало после подачи с углового. Но дальше Николай Матвиенко выносом попал в Пукки, от которого мяч полетел в сетку ворот украинской сборной.

Пропущенный мяч не надломил украинских футболистов. На 34-й минуте наша команда вновь вышла вперед. Яремчук протолкнул мяч в сетку ворот финнов после передачи Цыганкова, который выполнил то ли неудачный удар, то ли хитрый пас.

Второй тайм встречи прошел в равной борьбе. В конце поединка финны всеми силами пытались уйти от поражения. Лучший шанс для этого создали они на 76-й минуте. Пятов отбил мяч после удара со штрафного, а Арауюри на добивании не попал в ворота.

Это первая победа Украины в квалификации на ЧМ-2022 и первая победа под руководством Петракова.

После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5) и Казахстан (3).

После игры с Финляндией сборная Украину 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию.

. Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию. Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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