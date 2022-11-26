Первая победа с 2010 года: Австралия реабилитировалась за поражение на старте ЧМ-2022

В субботу, 26 ноября, в матче 2-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу сборная Австралии победила национальную команду Туниса. Матч завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол поединка был забит на 23-й минуте Митчелл Дюк удачно среагировал на рикошет после прострела Крейга Гудвина и с близкого расстояния пробил головой мимо голкипера в правый угол ворот.

Соперники могли ответить уже в конце тайма. Мохамед Дрегер получил пас в центре штрафной и пробил по воротам, но эту попытку блестяще заблокировал защитник. Еще один опасный момент создал Юссеф Мсакни – мяч пролетел направо от ворот.

Отметим, что австралийцы одержали первую победу на чемпионатах мира с 2010 года.

В другом матче 2-го тура этого квартета Франция встретится с Данией. Матч состоится в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи.

встречи. Пока в группе лидирует Франция с 3 очками. Австралия занимает вторую позицию (3). Дания с одним очком на третьем месте. Тунис (1) – последний.

Матчи заключительного тура группы D состоятся 30 ноября: Тунис – Франция, Австралия – Дания. Оба поединка начнутся в 17:00 по киевскому времени.

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