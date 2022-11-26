Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Первая победа с 2010 года: Австралия реабилитировалась за поражение на старте ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
300
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Первая победа с 2010 года: Австралия реабилитировалась за поражение на старте ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Австралийцы одержали минимальную победу над Тунисом.

В субботу, 26 ноября, в матче 2-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу сборная Австралии победила национальную команду Туниса. Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный гол поединка был забит на 23-й минуте Митчелл Дюк удачно среагировал на рикошет после прострела Крейга Гудвина и с близкого расстояния пробил головой мимо голкипера в правый угол ворот.

Соперники могли ответить уже в конце тайма. Мохамед Дрегер получил пас в центре штрафной и пробил по воротам, но эту попытку блестяще заблокировал защитник. Еще один опасный момент создал Юссеф Мсакни – мяч пролетел направо от ворот.

Отметим, что австралийцы одержали первую победу на чемпионатах мира с 2010 года.

  • В другом матче 2-го тура этого квартета Франция встретится с Данией. Матч состоится в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи.
  • Пока в группе лидирует Франция с 3 очками. Австралия занимает вторую позицию (3). Дания с одним очком на третьем месте. Тунис (1) – последний.
  • Матчи заключительного тура группы D состоятся 30 ноября: Тунис – Франция, Австралия – Дания. Оба поединка начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Читайте также:

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Англия и США не определили победителя во втором туре ЧМ-2022, закрутив интригу в борьбе за плей-офф

Сборная-хозяйка вошла в историю мирового футбола: на ЧМ-2022 установили уникальный антирекорд

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
300
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация