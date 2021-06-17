Первая победа Украины на Евро-2020: лучшие фото с драматического матча в Бухаресте

Яркие фотографии поединка "сине-желтых" против Северной Македонии.

17 июня сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в матче второго тура группы C обыграли национальную команду Северной Македонии.

Встреча на "Национальном стадионе" в Бухаресте завершилась со счетом 2:1.

Выиграть "сине-желтым" позволили голы Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Во втором тайме украинцы могли забить третий гол, но Руслан Малиновский не переиграл голкипера соперников с 11-метровой отметки.

Вашему вниманию яркие фотографии с матча Украина - Северная Македония.

Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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