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Первая победа в 2023 году: "Металлист 1925" прервал ужасную серию, обыграв аутсайдера УПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Первая победа в 2023 году: "Металлист 1925" прервал ужасную серию, обыграв аутсайдера УПЛ (видео)

"Металлист 1925" победил "Львов" в 22-м туре УПЛ / Фото: УПЛ

Подопечные Эдмара на выезде разобрались со "Львовом".

"Металлист 1925" одержал гостевую победу над "Львовом" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:2.

Харьковчане забили по голу в каждом из таймов. На 26-й минуте счет в поединке открыл Константин Бычек.

Под занавес встречи команда Эдмара во второй раз поразила ворота соперника. На 84-й минуте отличился Дмитрий Капинус.

Благодаря этому успеху "Металлист 1925" наконец-то прервал свою безвыигрышную серию в УПЛ, которая составляла восемь поединков. До этого последний раз харьковчане побеждали еще 20 ноября прошлого года в матче с "Кривбассом".

"Металлист 1925" поднялся на девятое место в чемпионате, имея в своем активе 25 очков. "Львов" (13 баллов) остался на последней позиции в турнирной таблице.

В следующем туре харьковчане 29 апреля на выезде встретятся с "Минаем", а львовский коллектив днем ранее в гостях сыграет против "Вереса".

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Дата публикации
Просмотры
195
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