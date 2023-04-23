Первая победа в 2023 году: "Металлист 1925" прервал ужасную серию, обыграв аутсайдера УПЛ (видео)

Подопечные Эдмара на выезде разобрались со "Львовом".
"Металлист 1925" одержал гостевую победу над "Львовом" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:2.
Харьковчане забили по голу в каждом из таймов. На 26-й минуте счет в поединке открыл Константин Бычек.
Константин Бычек замыкает передачу партнера и завершает атаку голом в ворота Львова #Football #UPL #Goals— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 23, 2023
Под занавес встречи команда Эдмара во второй раз поразила ворота соперника. На 84-й минуте отличился Дмитрий Капинус.
Как Металлист 1925 года забивал второй гол в ворота Львова #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/wVM1cbtUra— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 23, 2023
Благодаря этому успеху "Металлист 1925" наконец-то прервал свою безвыигрышную серию в УПЛ, которая составляла восемь поединков. До этого последний раз харьковчане побеждали еще 20 ноября прошлого года в матче с "Кривбассом".
"Металлист 1925" поднялся на девятое место в чемпионате, имея в своем активе 25 очков. "Львов" (13 баллов) остался на последней позиции в турнирной таблице.
В следующем туре харьковчане 29 апреля на выезде встретятся с "Минаем", а львовский коллектив днем ранее в гостях сыграет против "Вереса".
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