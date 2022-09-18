Первая победа в сезоне АПЛ: "Эвертон" с Миколенко одолел бывшую команду Ярмоленко

В воскресенье, 18 сентября, "Эвертон" в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на домашней арене обыграл "Вест Хэм".

Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече на 53-й минуте забил нападающий "ирисок" Нил Мопе после передачи Алекса Ивоби.

Украинский защитник мерсисайдского клуба Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. Украинец был одним из лучших на поле. Миколенко получил самую высокую оценку в матче от авторитетного портала Sofa Score - 7,7 балла.

Для команды Фрэнка Лэмпарда это первая победа в нынешнем сезоне АПЛ. До этого "ириски" четыре раза подряд сыграли вничью.

"Эвертон" с 7 очками поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы. Бывший клуб украинца Андрея Ярмоленко с 4 баллами остался на 18-й позиции.

В следующем туре "ириски" в гостях встретятся с "Саутгемптоном", "молотобойцы" будут принимать "Вулверхэмптон". Оба матча состоятся 1 октября.

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