Первая победа в сезоне: аутсайдер УПЛ неожиданно расправился с недавним участником еврокубков

Подопечные Остапа Маркевича одержали гостевую победу над "Колосом".

"Мариуполь" на выезде нанес поражение "Колосу" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча в Ковалевке завершилась поражением хозяев со счетом 1:3.

Приазовцы еще в первом тайме дважды поразили ворота ковалевского клуба. На 16-й минуте Дмитрий Топалов удачно сыграл на добивании после удара Алексея Кащука в штангу со штрафного. А через десять минут Андрей Кулаков точным ударом завершил быструю контратаку гостей.

Во втором тайме ковалевцы сократили отставание в счете - на 72-й минуте отличился Владимир Лысенко. Однако вырвать ничью участнику квалификации Лиги конференций-2021/22 было не под силу.

Зато "Мариуполь" отправил в ворота соперника еще третий мяч. В компенсированное время это сделал Топалов, который оформил дубль.

Для команды Остапа Маркевича это первая победа в сезоне. Азовский клуб с 4 очками покинул последнюю строчку турнирной таблицы, обойдя "Львов".

"Колос" с 5 очками расположился на 14-м месте.

В следующем туре УПЛ "Мариуполь" 18 сентября сыграет против "Шахтера", а "Колос" в тот же день встретится с "Ингульцом".

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