Первая победа в сезоне: "Ингулец" за две минуты осилил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ

Первая победа в сезоне: "Ингулец" за две минуты осилил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ

Команда Сергея Лавриненко в волевом стиле взяла три очка в гостевом поединке.

Петровский "Ингулец" обыграл ПФК "Львов" в последнем поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на на "Арене Львов" завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На 14-й минуте поединка Максим Грисьо вывел львовян вперед. Однако в начале второго тайма петровцы сумели переломить ход матча и дважды отличились в воротах соперника в течение двух минут.

Сначала на 53-й минуте Александр Козак сравнял счет, а затем Артем Ситало принес "Ингульцу" волевую победу - 2:1.

Таким образом, подопечные Сергея Лавриненко одержали первую победу в сезоне и покинули последнее место в турнирной таблице УПЛ. "Ингулец" с 4 очками поднялся на 13-ю строчку. "Львов" с 2 очками занимает 15-е место.

В следующем туре "Львов" 29 августа сыграет в дерби с "Рухом". "Ингулец" 28 августа встретится с "Мариуполем".

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