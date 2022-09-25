Первая победа в сезоне: "Львов" в меньшинстве выиграл перенесенный матч УПЛ

В воскресенье, 25 сентября, в перенесенном поединке первого тура украинской Премьер-лиги встречались "Минай" и "Львов".

Противостояние на стадионе "Минай" завершилось поражением закарпатского клуба - 0:1 .

Автором единственного гола в этом матче стал Александр Васильев. В компенсированное ко второму тайма время он отличился после передачи Андрея Бусько.

Заметим, что большую часть встречи львовяне провели в меньшинстве. Защитник гостей Михаил Шишка был удален с поля на 40-й минуте после двух желтых карточек.

Для львовского клуба это первая победа в этом сезоне. Она позволила команде с четырьмя очками подняться на девятое место в турнирной таблице. "Минай" тоже имеет 4 балла и опустился на десятую строчку.

В следующих играх УПЛ "Львов" 1 октября сыграет с "Днепром-1", а "Минай" на следующий день встретится с "Динамо".

Читайте также:

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей заключительного тура

Сотрудники сборной России по футболу получили повестки из военкомата: что известно

Итоги летнего трансферного окна в УПЛ: сколько потратили и заработали клубы, кто стали самыми дорогими новичками