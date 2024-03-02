Первая победа в сезоне: "Минай" в большинстве одолел "Металлист 1925" (видео)

"Минай" одержал победу над "Металлистом 1925" в домашнем матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Минай-Арене" завершился со счетом 2:0

Хозяева поля вышли вперед в первом тайме. На 31-й минуте Сергей Корнийчук забил красивым ударом в ближнюю "девятку" после передачи к левому флангу штрафной от Кирилла Прокопчука.

Во втором тайме харьковчане остались в меньшинстве – на 59-й минуте вторую желтую карточку за отмашку в центре поля получил Ростислав Русин.

В конце игры закарпатцы окончательно сняли вопрос о победителе – на 90+1-й минуте Евгений Скиба замкнул ударом головой под перекладину подачу углового с правого фланга.

Обзор матча "Минай" – "Металлист 1925"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Миная" это первая победа в текущем сезоне УПЛ. До этого времени закарпатский клуб потерпел 9 поражений и 7 раз сыграл вничью.

Подопечные Желько Любеновича с 10 очками занимают последнее, 16-е место. "Металлист 1925" (15 пунктов) располагается на 13-й позиции.

В следующем туре минайцы 7 марта сыграют против "Зари". Днем позже команда Виктора Скрипника встретится с ЛНЗ.

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