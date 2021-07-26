Первая потеря на Олимпиаде-2020: украинскую триатлонистку отстранили от Игр из-за допинга

Первая потеря на Олимпиаде-2020: украинскую триатлонистку отстранили от Игр из-за допинга

Спортсменку подозревают в использовании эритропоэтина.

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не сможет выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Спортсменка была временно отстранена от соревнований Всемирным агентством по тестированию. Украинка подозревается в использовании эритропоэтина.

Допинг-проба Елистратовой, сданная 5 июня 2021 года, показала позитивный результат, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Уже завтра, 27 июля, Юлия должна была выступить на Олимпиаде в Токио, которая была бы для нее четвертой в карьере. Лучший результат Елистратова показала в 2008 году на Играх в Пекине - 24-е место.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. После третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Следите за результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 26 июля в нашей онлайн-трансляции.

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