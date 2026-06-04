Первая ракетка мира из Беларуси устроила истерику в проигранном четвертьфинале Roland Garros

Арина Соболенко / © Associated Press

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Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, выступающая в нейтральном статусе из-за захватнической войны РФ против Украины, устроила истерику во время четвертьфинального матча Roland Garros-2026 против "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер.

Во втором сете Соболенко вела со счетом 6:3, 5:3, но после этого не смогла взять ни одного гейма. В итоге лидер мирового рейтинга проиграла десять геймов подряд и вылетела с грунтового мэйджора — 6:3, 5:7, 0:6.

Проигрывая матч, белоруска не сдерживала эмоций — бросала ракетку, била ее о корт и даже выбила мяч, который ей подал болбой.

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Позже сама теннисистка кричала в свой адрес: "Как ты меня задолбала, Арина".

После матча Соболенко заявила, что хочет бросить теннис.

"Никаких мыслей, никаких эмоций. Я хочу бросить теннис прямо сейчас. Увидим через несколько дней, смогу ли я вернуться в норму.

У меня были очень хорошие возможности во втором сете, но испортила их. После этого я не смогла восстановиться ментально. Думаю, это и стало ошибкой.

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Я словно попала в очень глубокую темную яму и просто не могла выбраться. Начала делать простые ошибки, упускать шансы, а соперница играла все смелее.

Что нас не убивает — делает сильнее. Наверное, завтра проведу целый день в комнате, где можно крушить все вокруг. Возможно, это поможет, а может, и нет", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В полуфинале Шнайдер встретится со 114 ракеткой мира Майей Хвалинской из Польши, которая в четвертьфинале обыграла "нейтральную" россиянку Анну Калинскую.

Другая финалистка Открытого чемпионата Франции определится в матче между украинкой Мартой Костюк и "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой.

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Отметим, что Марта в четвертьфинале одолела свою соотечественницу Элину Свитолину.

23-летняя Костюк стала первой в истории Украины полуфиналисткой Roland Garros в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

Марта впервые дошла до полуфинала турнира Grand Slam — до сих пор ее самым большим достижением на мэйджорах был четвертьфинал Australian Open-2024.

Оба полуфинала Roland Garros-2026 в женском одиночном разряде состоятся в четверг, 4 июня. Поединок с участием Костюк начнется ориентировочно в 16:00 по киевскому времени.

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