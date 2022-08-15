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Первая ракетка мира из РФ устроил разборки с болельщиком, который назвал его "лузером": видео

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Первая ракетка мира из РФ устроил разборки с болельщиком, который назвал его "лузером": видео

Фото: Associated Press

Лидер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев решил "тепло" пообщаться с оскорбившим его болельщиком.

Так, после поединка 1/16 финала Canadian Open против австралийца Ника Кирьоса один из фанатов обозвал Медведева "лузером".

Отметим, что инцидент произошел, когда россиянин уже вышел на улицу из подтрибунного помещения. Представитель страны-агрессора, услышав обиду, направился к этому болельщику, чтобы устроить с ним разборки.

До потасовки дело не дошло, ведь рядом были правоохранительные органы. Медведев ответил парню, чтобы тот включил мозги и ушел.

Вашему вниманию видео с этим инцидентом.

  • Матч с Киресом завершился для Медведева поражением – 7:6, 4:6, 2:6.

Ранее Медведев убрал из своей Instagram русский флаг. После чего заявил, что расстроен тем, что происходит в Украине, но не осудил агрессию своей родной страны.

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