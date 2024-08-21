Первая ракетка мира избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста: почему так произошло

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.

Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В марте Синнер сдал два положительных теста на клостебол: сначала – во время турнира в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, а затем – через восемь дней, во внесоревновательный период. В обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация вещества в организме.

В ходе расследования было установлено, что запрещенное вещество попало в организм Синнера по вине одного из членов его команды. Тот обрабатывал порез на собственном пальце спреем, в состав которого входил клостебол, а затем делал Яннику массаж. Это привело к тому, что допинг оказался в организме теннисиста.

Отмечается, что ни физиотерапевт, ни Синнер не знали о наличии клостебола в спрее.

ITIA пришло к выводу, что Синнер не несет никакой ответственности за попадание вещества в его организм. Следовательно, он избежал дисквалификации, которая ему угрожала.

В то же время Янника лишили всех призовых за турнир в Индиан-Уэллсе (320 тысяч долларов), а также рейтинговых очков (400), которые он там заработал.

Несмотря на это, 23-летний итальянец сохранит звание первой ракетки мира. Его преимущество над вторым номером рейтинга ATP, сербом Новаком Джоковичем, сейчас составляет 2300 очков.

"Теперь я оставлю этот тяжелый и очень несчастливый период позади. Я буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы обеспечить соблюдение антидопинговой программы ITIA, и вокруг меня есть команда, которая тщательно выполняет требования", – прокомментировал ситуацию Синнер.

Синнер – победитель Australian Open-2024, полуфиналист Roland Garros-2024 и Wimbledon-2023, четвертьфиналист US Open-2022. Он пропустил Олимпиаду-2024 из-за болезни.

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