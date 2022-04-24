Первая ракетка мира победила белоруску, поддерживающую режим Лукашенко, и выиграла четвертый титул WTA подряд

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей турнира WTA 500 в Штутгарте, одолев в финале белоруску Арину Соболенко.
Матч с белорусской теннисисткой длился около полутора часов. Швентек реализовала четыре брейкпоинта из восьми, не отдав сопернице ни одного гейма на своей подаче.
Первая ракетка мира продлила выигрышную серию до 23 матчей и выиграла четвертый титул WTA подряд. Ранее в 2022 году Ига стала победительницей турниров в Дохе, Индиан-Уэллсе и Майами.
Всего Швентек выиграла семь титулов WTA в карьере. В активе ее соперницы десять трофеев WTA в одиночном разряде.
Соболенко ранее обвинили в поддержке диктаторского режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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