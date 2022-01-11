Первая ракетка мира рискует оказаться за решеткой: новые детали скандала с Джоковичем (фото)

Джокович обвиняется в том, что намеренно солгал в своей визовой анкете.

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу может грозить до 12 месяцев заключения за ложную информацию при въезде в Австралию.

Об этом сообщает The Australian.

34-летний спортсмен при въезде в Австралию сообщил, что не бывал в других странах (кроме родной Сербии) за последние 14 дней.

В своей австралийской туристической декларации Джокович заявил, что не путешествовал за 14 дней до своего прибытия в Австралию в четверг, 6 января. Однако источник утверждает, что на самом деле эти две недели Джокович переезжал из Белграда в Испанию. В анкете серб поставил галочку «Нет» в ответ на этот вопрос.

The Australian

Если выяснится, что при пересечении границы теннисист сообщил недостоверные сведения, это может стать причиной не только аннулирования визы и депортации, но и уголовного преследования — максимальным наказанием за такое нарушение может стать вывод на срок до 12 месяцев.

В настоящее время австралийская пограничная служба проверяет достоверность данных из въездной анкеты Джоковича.

Джокович был задержан по прибытии в Мельбурн на Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса, которая обязательна для въезда в страну. Перед этим Новака согласились пустить в Австралию без прививки, поскольку он пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать. Это вызвало волну возмущения в Австралии.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович – действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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