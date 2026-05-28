Первая ракетка мира сенсационно вылетел с Roland Garros

Янник Синнер / © Associated Press

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер сенсационно не сумел пробиться в третий круг Roland Garros-2026.

Во втором раунде грунтового мэйджора 24-летний итальянец проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло (№56 ATP) — 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

В третьем сете Синнер вел со счетом 5:1, однако упустил преимущество. Он жаловался на головокружение, а также его осматривал физиотерапевт.

Этим поражением прервалась самая длинная серия побед в карьере Синнера, которая длилась 30 матчей подряд.

Cерундоло стал наименее рейтинговым теннисистом с 1998 года, который выбил первую ракетку мира с Roland Garros.

В прошлом году Синнер дошел до финала Roland Garros, где в драматичном пятисетовом поединке, который длился 5 часов и 31 минуту, проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Ранее сообщалось, что Украина установила национальный рекорд по представительству в третьем круге Roland Garros. Впервые в истории до этой стадии дошли сразу четыре украинки — Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

Причем Стародубцева сотворила громкую сенсацию, выбив из турнира Grand Slam вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Олейникова на пресс-конференции Roland Garros показала уничтоженные россиянами корты в Киеве.

