Первая ракетка мира в напряженном финале одолел Джоковича и стал победителем Wimbledon-2023

Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Уимблдонский турнир.
Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Wimbledon 2023 года.
В финальном поединке 20-летний испанец (№1 АТР) обыграл вторую ракетку мира и 7-кратного победителя Уимблдона серба Новака Джоковича.
Чрезвычайно напряженный матч длился 4 часа и 46 минут. Алькарас одолел Джоковича по итогам пяти сетов – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
The moment #Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/sjjE7FhGn4— Wimbledon (@Wimbledon) 16.06.2023
Таким образом, Алькарас прервал 34-матчевую победную серию Джоковича на Уимблдонах. Новак выигрывал травяной мэйджор четыре раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022).
Для испанца это первый в карьере титул на Wimbledon. Также это его второй трофей серии Grand Slam после победы на US Open-2022.
Для Джоковича это был 35-й финал турниров Большого шлема. У него 23 титула на соревнованиях этого уровня, что является абсолютным рекордом мужского тенниса. Новак на один трофей опережает испанца Рафаэля Надаля.
Если брать не только мужские, но и женские мэйджоры, то 23 титула на турнирах Grand Slam имеет американка Серена Уильямс, а лидирует по этому показателю австралийка Маргарет Корт (24).
Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала чемпионкой Wimbledon-2023.
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