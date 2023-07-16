Первая ракетка мира в напряженном финале одолел Джоковича и стал победителем Wimbledon-2023

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом Wimbledon 2023 года.

В финальном поединке 20-летний испанец (№1 АТР) обыграл вторую ракетку мира и 7-кратного победителя Уимблдона серба Новака Джоковича.

Чрезвычайно напряженный матч длился 4 часа и 46 минут. Алькарас одолел Джоковича по итогам пяти сетов – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Таким образом, Алькарас прервал 34-матчевую победную серию Джоковича на Уимблдонах. Новак выигрывал травяной мэйджор четыре раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022).

Для испанца это первый в карьере титул на Wimbledon. Также это его второй трофей серии Grand Slam после победы на US Open-2022.

Для Джоковича это был 35-й финал турниров Большого шлема. У него 23 титула на соревнованиях этого уровня, что является абсолютным рекордом мужского тенниса. Новак на один трофей опережает испанца Рафаэля Надаля.

Если брать не только мужские, но и женские мэйджоры, то 23 титула на турнирах Grand Slam имеет американка Серена Уильямс, а лидирует по этому показателю австралийка Маргарет Корт (24).

Ранее сообщалось, что чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала чемпионкой Wimbledon-2023.

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