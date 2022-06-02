Первая ракетка мира встретится с талантливой американкой: определились финалистки Roland Garros-2022

В четверг, 2 июня, прошли полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финал турнира Большого шлема пробились Ига Свентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах обыграла россиянку Дарью Касаткину – 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час и 6 минут. За это время Швентек реализовала пять из десяти брейк-поинтов, отдав сопернице один гейм на своей подаче.

Для Иги это была 34 победа подряд, в этом сезоне она уже в четвертый раз переиграла Касаткину. Кроме того, полька во второй раз в карьере пробилась в финал грунтового мейджора.

18-летняя американка Кори Гауфф обыграла итальянку Мартину Тревизан – 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут. Гауфф однажды подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из одиннадцати брейк-поинтов.

Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". Раньше лучшим результатом американки был четвертьфинал 2021 года на том же Roland Garros, где она уступила будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой.

Финальный поединок состоится в субботу, 4 июня. Начало – 16:00.

Напомним, украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышла в парный полуфинал Roland Garros-2022. В пятницу, 3 июня, украинско-латвийская пара сразится за путевку в финал с французским тандемом Каролин Гарсия/Кристина Младенович.

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