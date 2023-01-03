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Первая ракетка Украины драматично вылетела на старте основной сетки турнира в Аделаиде

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
335
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Первая ракетка Украины драматично вылетела на старте основной сетки турнира в Аделаиде

Фото: Associated Press

Ангелина Калинина уступила бывшей первой ракетке планеты.

Первая ракетка УкраиныАнгелина Калинина не смогла преодолеть первый круг основной сетки турнира WTA 500 в австралийской Аделаиде.

Уроженка Новой Каховки (№39 WTA) проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№26 WTA) из Беларуси, которая из-за войны в Украине выступает на соревнованиях в нейтральном статусе.

Напряженный поединок длился 2 часа и 37 минут. К сожалению, оба сета Калинина проиграла на тай-брейке. Итоговый счет встречи – 6:7(9), 6:7(5).

Напомним, в Аделаиде выступает еще одна украинская теннисистка Марта Костюк. Накануне она вышла в 1/8 финала, одолев австралийку Джейми Форлис. Во втором круге украинка встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана

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Дата публикации
Просмотры
335
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