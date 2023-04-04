Первая ракетка Украины не пожала руку россиянке после матча на турнире в США (видео)

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина не пожала руку россиянке Анне Калинской после поединка первого круга турнира серии WTA 500 в американском Чарльстоне.

26-летняя уроженка Новой Каховки уступила спортсменке из страны-террориста со счетом 6:7, 4:6.

После завершения матча теннисистка из РФ отправилась к сетке для традиционного рукопожатия, однако Калинина проигнорировала соперницу – украинка и россиянка даже не стукнулись ракетками. В то же время, Ангелина пожала руку рефери.

Отметим, что Калинина уже не в первый раз демонстрирует свое принципиальное отношение к представительницам стран-агрессоров. В феврале она на турнире в Дубае не пожала руку другой россиянке Веронике Кудерметовой.

Также украинская теннисистка Марта Костюк отказывалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой, а также белорусками Викторией Азаренко и Александрой Саснович.

Ранее сообщалось, что звезда украинского тенниса Элина Свитолина вернулась на корт после рождения дочери. На старте соревнований в Чарльстоне она уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

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