Первая ракетка Украины не пожала руку россиянке после победы над ней на турнире в Дубае (видео)

Первая ракетка УкраиныАнгелина Калинина обыграла россиянку Веронику Кудерметову в первом раунде турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

26-летняя уроженка Новой Каховки одолела спортсменку из РФ в непростом трехсетовом поединке.

Украинка выиграла первый сет со счетом 6:3, после чего уступила во второй партии – 5:7. Однако решающий сет завершился именно в пользу представительницы нашей страны – 7:5.

Отметим, что после матча Калинина не пожала руку россиянке. Вместо рукопожатия теннисистки стукнулись ракетками, после чего украинка пожала руку рефери.

В 1/16 финала Калинина встретилась с другой представительницей Украины Даяной Ястремской, которая на старте турнира обыграла француженку Ализе Корне.

Дуэль украинок завершилась волевой победой Калининой – 5:7, 6:2, 6:3.

В 1/8 финала Ангелина сыграет против экс-первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой.

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