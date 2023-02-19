Первая ракетка Украины победил россиянина и впервые в карьере вышел в основную сетку турнира ATP

Алексей Крутых оформил мощный камбэк в матче против соперника из страны-агрессора.

Первая ракетка Украины в мужском разряде Алексей Крутых обыграл российского теннисиста Павла Котова в финале квалификации турнира серии АТР 250 в Дохе (Катар).

Поединок длился час и 50 минут и завершился волевой победой украинца.

Крутых уступил в первом сете со счетом 1:6, но затем собрался и оказался сильнее спортсмена из страны-агрессора в двух следующих партиях – 6:3, 6:3,

В течение матча Алексей трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и сделал три брейка.

Таким образом, Крутых впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира ATP. В этом году он дебютировал в основе турнира Grand Slam на Australian Open-2023.

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