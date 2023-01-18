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Первая ракетка Украины победила топ-теннисистку и вышла в третий круг Australian Open

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Первая ракетка Украины победила топ-теннисистку и вышла в третий круг Australian Open

Фото: Associated Press

Ангелина Калинина впервые в карьере дошла до этой стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№40 WTA) пробилась в третий раунд основной сетки первого в сезоне-2023 турнира "Большого шлема" – Australian Open.

В матче второго круга уроженка Новой Каховки обыграла бывшую вторую ракетку планеты, чешку Петра Квитова (№15 WTA) со счетом 7:5, 6:4.

Для Ангелины это второе в карьере выступление в основе Australian Open и первый выход в третий круг турнира серии Grand Slam.

В третьем раунде соревнований Калинина сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (№23 WTA).

Добавим, что выступления в основной сетке Australian Open продолжают еще две украинские теннисистки – Марта Костюк и Екатерина Байндль.

Напомним, единственный представитель Украины в мужском личном турнире Australian Open-2023 Алексей Крутых с боем вылетел на старте основной сетки.

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Дата публикации
Просмотры
350
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