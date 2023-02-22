Первая ракетка Украины с боем проиграла бывшей лучшей теннисистке мира на турнире в Дубае

Ангелина Калинина не смогла выйти в четвертьфинал престижных соревнований в ОАЭ.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дубае. В третьем круге уроженка Новой Каховки в напряженной борьбе уступила бывшему лидеру мирового рейтинга Каролине Плишковой из Чехии.

Поединок между украинкой и чешкой длился 2 часа 48 минут. Калинина отдала первый сет – 5:7, но выиграла вторую партию на тай-брейке – 7:6. В решающем сете украинская теннисистка потерпела поражение – 2:6.

На протяжении встречи Ангелина шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырех брейкпойнтов.

В четвертьфинале чешка сыграет против триумфаторки матча между полькой Игой Швентек и россиянкой Людмилой Самсоновой, которая выступает в нейтральном статусе из-за вторжения ее страны на территорию Украины.

Ранее турнир в Дубае также покинула еще одна украинка Марта Костюк, во втором круге проигравшая швейцарке Белинде Бенчич – 7:6, 6:7, 4:6.

Напомним, Калинина во втором круге турнира в Дубае обыграла еще одну нашу соотечественницу Даяну Ястремскую – 5:7, 6:2, 6:3.

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