Первая ракетка Украины с боем вылетел на старте основной сетки Australian Open-2023

Единственный представитель Украины в мужском личном турнире Australian Open Алексей Крутых (№188 ATP) не смог пробиться во второй круг основной сетки.

В матче стартового раунда первая ракетка Украины в напряженной борьбе уступил аргентинцу Диего Шварцману (№26 ATP).

Четырехсетовый поединок длился 3 часа 57 минут и завершился поражением нашего соотечественника со счетом 4:6, 7:6, 3:6, 6:7.

Добавим, что во время третьей партии игру приостанавливали из-за жары. В течение матча украинец выполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 16 брейкпойнтов.

Отметим, что Алексей впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира "Большого шлема". Он пробился в основу Australian Open-2023, преодолев сито квалификации.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что организаторы Australian Open официально запретили флаги РФ и Беларуси после скандала, который произошел в матче первого круга женского турнира между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой.

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