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Первая ракетка Украины снялась с US Open-2022: известна причина

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Первая ракетка Украины снялась с US Open-2022: известна причина

Фото: Associated Press

Украинская теннисистка Ангелина Калинина досрочно завершила выступления на основе Открытого чемпионата США.

Лучшая теннисистка Украины Ангелина Калинина больше не сыграет на US Open.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинка снялась с матча второго раунда одиночного разряда против Петры Квитовой из Чехии (№21 WTA).

Как отмечает WTA Insider, Калинина отказалась от дальнейших одиночных и парных соревнований по болезни.

Таким образом, Квитова без борьбы вышла к третьему кругу соревнований. Там ее ожидает матч против победительницы противостояния Гарбинье Мугуруса (№10 WTA) – Линда Фругвиртова (№167 WTA).

Напомним, что украинская теннисистка Дарья Снигирь не сумела пробиться в третий круг турнира Большого шлема.

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