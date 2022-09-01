Первая ракетка Украины снялась с US Open-2022: известна причина

Лучшая теннисистка Украины Ангелина Калинина больше не сыграет на US Open.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинка снялась с матча второго раунда одиночного разряда против Петры Квитовой из Чехии (№21 WTA).

Как отмечает WTA Insider, Калинина отказалась от дальнейших одиночных и парных соревнований по болезни.

Anhelina Kalinina hasdrawn from singles и doubles due to illness.



Петра Квитова удостоен волковеров в тридцать кружка и будет работать ее Garbiñe Muguruza или Linda Fruhvirtova. #USOpen — WTA Insider (@WTA_insider) September 1, 2022

Таким образом, Квитова без борьбы вышла к третьему кругу соревнований. Там ее ожидает матч против победительницы противостояния Гарбинье Мугуруса (№10 WTA) – Линда Фругвиртова (№167 WTA).

Напомним, что украинская теннисистка Дарья Снигирь не сумела пробиться в третий круг турнира Большого шлема.

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