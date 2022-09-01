Первая ракетка Украины снялась с US Open-2022: известна причина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина досрочно завершила выступления на основе Открытого чемпионата США.
Лучшая теннисистка Украины Ангелина Калинина больше не сыграет на US Open.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Украинка снялась с матча второго раунда одиночного разряда против Петры Квитовой из Чехии (№21 WTA).
Как отмечает WTA Insider, Калинина отказалась от дальнейших одиночных и парных соревнований по болезни.
Anhelina Kalinina hasdrawn from singles и doubles due to illness.— WTA Insider (@WTA_insider) September 1, 2022
Петра Квитова удостоен волковеров в тридцать кружка и будет работать ее Garbiñe Muguruza или Linda Fruhvirtova. #USOpen
Таким образом, Квитова без борьбы вышла к третьему кругу соревнований. Там ее ожидает матч против победительницы противостояния Гарбинье Мугуруса (№10 WTA) – Линда Фругвиртова (№167 WTA).
Напомним, что украинская теннисистка Дарья Снигирь не сумела пробиться в третий круг турнира Большого шлема.
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