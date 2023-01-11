Первая ракетка Украины совершила камбэк и вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина пробилась в 1/4 финала турнира WTA 250 в австралийском Хобарте.

В 1/8 финала наша соотечественница обыграла немку Татьяну Марию. Напряженный поединок длился 2 часа и 35 минут.

Украинская теннисистка проиграла первый сет со счетом 4:6, а во втором уступала 1:2, однако сумела переломить ход противостояния и выиграть партию со счетом 6:3. Решающий сет также был за украинкой – 6:3.

В течение матча Калинина трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок, проиграла пять геймов на своей подаче и сделала семь брейков.

В четвертьфинале Ангелина сыграет против бывшей четвертой ракетки мира Софии Кенин из США.

Ранее Калинина уже встречалась с Кенин четыре раза. На счету обеих теннисисток по две победы в очных матчах. В последний раз они играли между собой в декабре прошлого года на турнире WTA 125 в Анже. Тогда победу одержала украинка, справившись с американкой да два сета.

Напомним, двое из четырех украинцев пробились в финальный раунд квалификации Australian Open-2023.

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