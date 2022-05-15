Первая ракетка Украины Свитолина беременна: спортсменка назвала пол ребенка и показала чувствительное фото

В семье главной звезды украинского тенниса Элины Свитолиной ожидается пополнение.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее любимый, французский теннисист Гаэль Монфис ждут первенца. Уже осенью 2022 года Свитолина станет мамой.

Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.

По словам Свитолиной, у них с мужем родится дочь. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 также обнародовала трогательное фото, на котором муж ласково обнимает живот любимой.

"С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждем девочку в октябре", — написала Свитолина.

Элина Свитолина объявила о беременности / Фото: instagram.com/elisvitolina

В комментариях под публикацией украинские спортсмены приветствовали свою коллегу.

К слову, ранее теннисистка объявила о перерыве в карьере из-за проблем со спиной.

Напомним, Свитолина разгромила россиянку, которую лишили права представлять страну-оккупанта.

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