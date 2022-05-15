Первая ракетка Украины Свитолина беременна: спортсменка назвала пол ребенка и показала чувствительное фото

В семье главной звезды украинского тенниса Элины Свитолиной ожидается пополнение.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее любимый, французский теннисист Гаэль Монфис ждут первенца. Уже осенью 2022 года Свитолина станет мамой.
Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.
По словам Свитолиной, у них с мужем родится дочь. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 также обнародовала трогательное фото, на котором муж ласково обнимает живот любимой.
"С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждем девочку в октябре", — написала Свитолина.
В комментариях под публикацией украинские спортсмены приветствовали свою коллегу.
К слову, ранее теннисистка объявила о перерыве в карьере из-за проблем со спиной.
Напомним, Свитолина разгромила россиянку, которую лишили права представлять страну-оккупанта.
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