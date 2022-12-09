Первая ракетка Украины уверенно победила чемпионку Australian Open-2020 и пробилась в 1/4 турнира WTA

Калинина продолжает борьбу на турнире в Анже.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125, который проходит во французском Анже.

Во втором круге соревнований украинка уверенно обыграла чемпионку Australian Open 2020 Софию Кенин.

Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту. За это время Калинина 8 раз подавала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов.

В первом круге Калинина разгромила другую американку Катрин Скотт. Первая ракетка Украины потратила на поединок чуть больше часа, отдав сопернице всего три гейма.

В четвертьфинале Ангелина сыграет против Клары Таусон. Калинина уступила датчанке на турнире в Мельбурне в январе.

Напомним, украинский теннисист Алексей Крутых выиграл турнир серии ATP Challenger Tour в испанской Валенсии.

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