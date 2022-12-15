Первая ракетка Украины уверенно пробилась в полуфинал на турнире во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира WTA 125 во французском Лиможе.

Первая ракетка Украины (№47 WTA) в четвертьфинале обыграла лидера посева Чжан Шуай из Китая — 6:1 .

Для победы Калининой понадобилось чуть больше одного часа. Украинка сделала пять брейков, проиграв один гейм на своей подаче.

В полуфинале Калинина сыграет с победителем матча Ана Богдан (Румыния) – Анна Блинкова (нейтральный статус).

На турнире во Франции первая ракетка Украины стартовала с победы над местной теннисисткой Кароль Монне.

Читайте также:

"Где ты был, когда нас бомбило НАТО?" сербские теннисисты, поехавшие в Россию, жестко ответили Стаховскому

Позорный поступок: на юниорском турнире в академии Надаля раздался гимн страны-агрессорки (видео)

Громкая сенсация: украинский теннисист стал победителем престижного турнира в Испании