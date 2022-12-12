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Первая ракетка Украины уверенной победой стартовала на турнире во Франции

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Первая ракетка Украины уверенной победой стартовала на турнире во Франции

Фото: btu.org.ua

Ангелина Калинина не оставила сопернице никаких шансов.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно начала выступления на турнире WTA 125 во французском Лиможе.

Первая ракетка Украины (№47 WTA) в стартовом круге соревнований обыграла представительницу Франции Кароль Монне (№204 WTA). 25-летняя уроженка Новой Каховки справилась с на четыре года младшей оппоненткой за два сета – 6:4, 6:0.

В следующем раунде Калинина сыграет против еще одной француженки – 17-летней Дженни Лим. Матч состоится во вторник, 13 декабря.

Напомним, на прошлой неделе Калинина дошла до полуфинала турнира WTA 125 во французском Анже, благодаря чему вернулась в топ-50 мирового рейтинга.

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Дата публикации
Просмотры
301
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