Первая ракетка Украины вернулась в топ-50: обнародован новый рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток планеты. Первая ракетка Украины Ангелина Калинина отыграла шесть ступенек и вернулась в топ-50 мировой классификации.

После турнира WTA 125 во французском Анже, где Калинина в полуфинале уступила представительнице Германии Анне-Лене Фридзам (WTA №146), наша соотечественница переместилась на 47-е место в рейтинге организации.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк сохранила за собой 71-ю строчку. По одной позиции потеряли Екатерина Байндль и Даяна Ястремская, которые сейчас идут 99-й и 100-й в рейтинге WTA.

Первой ракеткой планеты с огромным отрывом остается полька Ига Свентек, которая неоднократно поддерживала нашу страну в войне с российскими оккупантами и даже организовала благотворительный турнир, все средства с которого пошли на помощь пострадавшим от вторжения РФ украинским детям.

Напомним, главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина находится в декретном отпуске. В октябре этого года она впервые стала мамой.

Рейтинг WTA по состоянию на 12 декабря 2022 года:

1. Ига Свентек (Польша, 11085)

2. Онс Жабер (Тунис, 5055)

3. Джессика Пегула (США, 4691)

4. Каролин Гарсия (Франция, 4375)

5. Арина Соболенко (3925)

6. Мария Саккари (Греция, 3871)

7. Кори Гауфф (США, 3646)

8. Дарья Касаткина (3435)

9. Вероника Кудерметова (2795)

10. Симона Халеп (Румыния, 2661)

...

47 (+6). Ангелина Калинина (Украина, 1038)

71. Марта Костюк (Украина, 814)

99 (-1). Екатерина Байндль (Украина, 631)

100 (-1). Даяна Ястремская (Украина, 628)

138 (+1). Леся Цуренко (Украина, 456)

150 (-12). Дарья Снигур (Украина, 426)

241 (-2). Элина Свитолина (Украина, 268)

309 (+3). Екатерина Завацкая (Украина, 190)

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