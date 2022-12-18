Первая ракетка Украины завоевала самый большой титул в карьере

Калинина впервые одержала победу в финале на уровне WTA.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в финале турнира WTA 125 во французском Лиможе.

Первая ракетка Украины (№47 WTA) в решающем матче обыграла представительницу Дании Клару Таусон – 6:3, 5:7, 6:4.

Встреча длилась два часа и 18 минут. За это время Калинина четырежды подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейкпойнтов.

Этот трофей стал для украинки первым в карьере на уровне WTA. Ранее украинка выиграла 15 титулов на уровне ITF.

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