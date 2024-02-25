Первая сенсация в весенней части УПЛ: "Днепр-1" потерял очки в матче с "Минаем" (видео)

Поединок несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги.

"Днепр-1" не сумел обыграть "Минай" в домашнем матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" в Днепре завершился вничью 1:1 .

Матч начался с опозданием из-за воздушной тревоги. Когда игра началась, команды провели на поле всего 14 минут и снова были вынуждены отправиться в укрытие.

После следующего возобновления матча "Минай" сумел открыть счет – на 25-й минуте отличился Артур Ременяк. Сразу после забитого мяча в очередной раз прозвучал сигнал воздушной тревоги.

После очередного возобновления игры закарпатский клуб получил возможность удвоить свое преимущество, но на 40-й минуте Тимур Кораблин с пенальти не переиграл вратаря днепрян Евгения Волынца.

В начале второго тайма команда Юрия Максимова отыгралась – на 51-й минуте Александр Пихаленок реализовал пенальти. Однако на большее хозяева поля не сподобились. Как итог, ничья.

Обзор матча "Днепр-1" – "Минай"

После этого матча "Днепр-1" (35 очков) остался на втором месте в УПЛ и двумя баллами уступает лидеру "Кривбассу". "Минай" (7 пунктов) занимает последнюю строчку.

В следующем туре днепряне 3 марта сыграют против "Оболони". Днем ранее закарпатцы сойдутся с "Металлистом 1925".

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