Первая тренерская победа Ротаня в УПЛ: "Александрия" разгромила "Ворсклу" (видео)

"Александрия" разбила "Ворсклу" в домашнем матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 3:0 .

В первом тайме хозяева дважды отличились в воротах соперника. На 25-й минуте автогол занес в свой пассив Игорь Пердута, а перед перерывом преимущество александрийской команды удвоил Андрей Кулаков.

Во второй половине встречи подопечные Руслана Ротаня забили в третий раз – на 78-й минуте окончательный счет установил Сергей Логинов.

Обзор матча

Будет добавлен позже.

Отметим, что для Ротаня это первая победа на посту наставника александрийцев, до этого было четыре ничьих подряд. Он также исполняет обязанности главного тренера сборной Украины и возглавляет молодежную команду нашей страны.

"Александрия" (31 балл) занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" (20 очков) осталась на 10-й позиции.

В следующем туре подопечные Ротаня 9 апреля примут "Черноморец". "Ворскла" двумя днями ранее сыграет с "Ингульцом".

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