Первая тренировка в Германии: сборная Украины начала подготовку к Евро-2024 (видео)

Сборная Украины начала подготовку к финальному турниру Евро-2024. Накануне "сине-желтые" прибыли в немецкий Нюрнберг и уже успели провести первую тренировку на сборе.

Как сообщает официальный сайт УАФ, после прибытия и обеда игроки сборной Украины имели около двух часов для отдыха, после чего отправились на занятие на поле клуба "Эльтерсдорф" из баварского города Эрлангена, который выступает в пятом по рангу дивизионе немецкого клубного футбола.

После разминки и беговой работы, в которой приняли участие все 24 игрока, присутствующие сейчас в расположении "сине-желтых", футболисты выполнили упражнения на технику работы с мячом.

После этого главный тренер Сергей Ребров разделил команду на группы для игровых серий с тактическими задачами. В этой части тренировки индивидуально работали Георгий Судаков и Виталий Миколенко, которые завершают процесс реабилитации после ранее полученных повреждений. Пока что медицинский штаб постепенно подводит игроков к работе в общей группе.

Перед стартом Евро-2024 сборная Украины сыграет три товарищеских матча: 3 июня с Германией в Нюрнберге, 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

12 июня "сине-желтые" прибудут в немецкий Висбаден, где будут базироваться во время континентального первенства.

Матчи финального турнира чемпионата Европы-2024 с 14 июня по 14 июля будут проходить в Германии.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

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