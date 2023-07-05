Первая тренировка Ярмоленко: "Динамо" в Австрии начало подготовку к новому сезону (видео)

Киевское "Динамо" приступило к тренировочному сбору в Австрии. Первую тренировку с "бело-синими" после возвращения в киевский клуб провел капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Во вторник, 4 июля, команда Мирчи Луческу провела два занятия. В первой тренировке приняли участие все прибывшие накануне из Киева 23 игрока, а также Сергей Сидорчук, Решат Рамадани и Андрей Ярмоленко, которые присоединились к команде уже в гостинице.

В общей группе не тренировался только полузащитник Сергей Булеца, у которого ушиб мышцы. Он занимался по отдельной программе.

Вечером первого дня тренировочного сбора киевляне провели еще одну тренировку. После пробежки и разминки игроки выполнили упражнения в квадратах, после чего был проведен традиционный для сборов мини-турнир.

Победу в нем одержала команда, в составе которой были Валентин Моргун, Бенито, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Богдан Леднев и Николай Шапаренко. Завершилось занятие отработкой навесов и прострелов.

В среду 5 июля "Динамо" проведет свой первый контрольный матч на австрийском сборе. Соперником "бело-синих" будет бухарестское "Динамо". Встреча начнется в 17:00 по местному времени.

Согласно решению тренерского штаба "бело-синих", первые два спарринга киевлян на австрийском сборе – против "Динамо" Бухарест (5 июля) и австрийского "Вольфсбергера" (8 июля) – показаны в прямом эфире не будут.

"Динамо" завершило сезон УПЛ-2022/23 только на четвертом месте и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги конференций.

Команда Луческу стартует с 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии состоится 24 июля, а матчи – 10 и 17 августа. Новый сезон УПЛ стартует 29 июля.

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