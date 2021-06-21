Первая в истории: сборная Италии установила феноменальное достижение на Евро-2020

Потенциально, "скуадра адзурра" может сыграть в плей-офф против Украины.

Сборная Италии установила уникальное достижение на групповой стадии Чемпионата Европы-2020.

Так, подопечные Роберто Манчини стали первым коллективом в истории, сумевшим выиграть все три встречи в группе без пропушених мячей. О соответствующем достижении "скуадры адзурры" сообщил статистически-аналитический портал Gracenote Live.

— Italy ( @azzurri ) are the 1️⃣st team to win all 3️⃣ group stage matches without conceding a goal at a single EUROs. # EURO2020 #ITAWAL — Gracenote Live (@GracenoteLive) June 20, 2021

Отметим, что сборная Италии в группе победила Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Как следствие, набрав девять очков из девяти возможных коллектив Манчини занял в квартете первое место и вышел в 1/8 финала турнира.

Кроме того, сборная Италии продолжила свою серию без поражений до 30 матчей. "Скуадра адзурра" повторила национальный рекорд, который был установлен в период с 1935 по 1939 годы. Тогда итальянцами руководил Витторио Поццо. Италия в последний раз проигрывала 10 сентября 2018 в матче Лиги наций против Португалии (0:1). С тех пор команда Манчини добыла 25 побед и пять раз сыграла вничью.

Единственная победа Италии в финале чемпионата Европы датирована 1968 годом, когда итальянцы были хозяевами континентального первенства. С тех пор "скуадра адзурра" проигрывала в решающих матчах Евро-2000 и Евро-2012.

Италия в 1/8 финала сыграет с кем-то из пары Украина — Австрия.

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