Первая в истории: Ястремская установила уникальное достижение в украинском теннисе

Даяна Ястремская / © Associated Press

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№46 WTA) установила уникальное достижение, выйдя в финал турнира WTA 250 в английском Ноттингеме.

Как сообщает btu.org.ua, 25-летняя уроженка Одессы стала первой в истории украинской теннисисткой, которая дошла до финалов турниров WTA на всех типах покрытия (хард, грунт и трава).

На грунте Даяна играла в финале в Страсбурге в 2019 году, а на харде соревновалась в решающих матчах в Гонконге (2018), Хуахине (2019), Аделаиде (2020), Лионе (2022) и Линце (2025).

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Также Ястремская стала лишь второй украинкой, которая сыграет в финале соревнований уровня WTA на траве. До сегодняшнего дня единственной была Екатерина Володько, которая выиграла титул в Бирмингеме в 2008 году.

Отметим, что в украинском мужском теннисе единственным, кому удалось дойти до финала на турнирах АТР на всех покрытиях, является Андрей Медведев.

В финале турнира в Ноттингеме соперницей Ястремской станет американка Маккартни Кесслер (№42 WTA). Матч за титул состоится в воскресенье, 22 июня.