Первая жертва нового режима: Хави оштрафовал футболиста "Барселоны" - кого и за что

Первая жертва нового режима: Хави оштрафовал футболиста "Барселоны" - кого и за что

Испанский специалист хочет наладить в команде дисциплину.

Новый главный тренер испанской " Барселоны " Хави начал внедрять в действие правила для футболистов, которые были созданы для того, чтобы в команде была строгая дисциплина.

Журналист ESPN Жорди Бланко сообщил, что первым игроком каталонского клуба, который получит штраф, станет 24-летний полузащитник Усман Дембеле.

Француз прибыл на базу "блаугранас" в 8:33, а самое позднее время, когда игроки могут появиться в комплексе - 8:30.

Отметим, что сама тренировка началась в 10 утра, но по правилам, установленным Хави, футболисты должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

Déjà "3 minutos tarde" pour Ousmane Dembélé! ⏰



El internacional français pasó las puertas de l'entrenament al volant de sa voiture à 8h33 alors que le rendez-vous était prévu à 10h. Selon les nouvelles règles de Xavi, les joueurs doivent se présenter 1h30 avant la séance. pic.twitter.com/jLFh69VtC5 — Foot Mercato (@footmercato) November 12, 2021

Хави официально возглавил "Барселону" в начале ноября. В этой должности он заменил нидерландца - Рональда Кумана. 9 ноября Хави провел первую тренировку во главе "блаугранас", а его официальный дебют должен состояться после перерыва на матче сборных - 20 ноября. Тогда в каталонском дерби "Барселона" встретится с "Эспаньолом". Эта дуэль состоится в рамках 14-го тура Ла Лиги.

Хави является воспитанником и легендой "Барселоны", здесь он провел всю свою карьеру с 1998 по 2015 годы. Затем испанец перешел в "Аль-Садд", где завершил карьеру игрока и впоследствии начал тренерскую;

Под руководством Хави "Аль-Садд" стал чемпионом Катара в сезоне-2020/21, не проиграв ни одного матча. Накануне "Аль-Садд" установил новый клубный рекорд, доведя свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 34 поединков;

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионата Испании. После 12 сыгранных поединков в их активе 17 набранных баллов;

В последних трех матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы сыграли вничью с "Алавесом" в Примере, обыграли киевское "Динамо" в Лиге чемпионов, а также упустили победу над "Сельтой" во внутреннем первенстве, выигрывая 3:0.

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