Первое фиаско Клоппа: Германия сенсационно проиграла Греции в Лиге наций

Германия — Греция / © Associated Press

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Сборная Германии сенсационно проиграла Греции в матче второго тура группы 2 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "ВВК Арена" в Аугсбурге завершился со счетом 0:1.

На протяжении встречи немцы нанесли 16 ударов против 8 у соперника (в створ ворот — 5:1). И этот единственный удар греков в створ ворот стал победным — на 74-й минуте отличился Димитриос Курбелис.

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Таким образом, Юрген Клопп потерпел первое поражение во главе немецкой сборной.

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В другом поединке 2-го тура этого квартета Нидерланды на выезде одолели Сербию (2:1).

После двух сыгранных туров Греция (6 очков) возглавляет этот квартет. Нидерланды (4 балла) занимают второе место. Германия (1 пункт) находится на третьей позиции. Сербия (0) идет последней.

В следующем туре немцы примут сербов, а греки дома сразятся с нидерландцами. Оба поединка запланированы на 1 октября.

Ранее сообщалось, что Испания одержала волевую победу над Англией в первом туре Лиги наций.

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