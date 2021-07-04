Первое поражение Де Дзерби: "Шахтер" проиграл сопернику из Польши на сборах в Австрии

Первое поражение Де Дзерби: "Шахтер" проиграл сопернику из Польши на сборах в Австрии

Для "горняков" это был второй поединок при новом тренере.

Донецкий "Шахтер" на учебно-тренировочных сборах в Австрии провел контрольный матч с польским "Ракувом". Встреча завершилась поражением вице-чемпиона Украины со счетом 1:2.

Польская команда открыла счет на 14-й минуте поединка, а на 72-й с пенальти закрепила свое преимущество. "Горняки" смогли лишь ответить голом Манора Соломона на 81-й минуте.

Для "Шахтера" это был второй матч на сборах в Австрии и дебютное поражение при новом главном тренере - итальянце Роберто Де Дзерби. В первом контрольном поединке "горняки" разгромили австрийский "Санкт-Йохан" со счетом 5:0.

"Шахтер": Шевченко, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Тете, Майкон, Патрик, Мудрик (Соломон, 46), Педриньо, Траоре.

"Шахтер" (после замен на 64-й минуте): Шевченко, Конопля, Мампасси, Витао, Сиприано, Бондаренко, Маркос, Танковский, Очеретько, Соломон, Дентиньо.

"Шахтер" завершил минувший сезон без выигранных трофеев.

Новую кампанию "горняки" начнут 24 июля матчем за Суперкубок Украины с киевским "Динамо".

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