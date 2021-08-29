Первое поражение Полтавы: "Заря" вырвала победу над "Ворсклой" в матче УПЛ

Первое поражение Полтавы: "Заря" вырвала победу над "Ворсклой" в матче УПЛ

Команды не смогли определить победителя в поединке.

Луганская "Заря" обыграла полтавскую "Ворсклу" в домашнем матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье завершилась со счетом 1:0.

"Заря" набрала 10 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" с 11 баллами идет 5-й.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 7-м туре "Заря" в гостях сыграет со львовским "Рухом", а "Ворскла" дома примет черниговскую "Десну".

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